Posco прекращает выпуск арматуры во Вьетнаме

Вьетнамская Posco Yamato SS Vina, дочерняя компания южнокорейской металлургической корпорации, продала свою линию по производству арматуры.

Об этом местным СМИ сообщил источник, близкий к компании. По его данным, Posco SS Vina решила сосредоточиться на производстве стальных профилей.

Завод компании в Ba Ria Vung Tau имеет производственную мощность 1 млн т в год, включая стальные профили и арматуру.

Японская Yamato Kogyo Group 13 декабря объявила о покупке 49% акций Posco SS Vina примерно за 100 млн долл., сообщив, что Posco SS Vina ушла с рынка арматуры.

После приобретения пакета акций Posco SS Vina будет переименовано в Posco Yamato Vina. Ранее компания полностью принадлежала Posco Specialty Steel из Южной Кореи.

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