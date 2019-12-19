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Posco прекращает выпуск арматуры во Вьетнаме

19.12.19 16:10
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Вьетнамская Posco Yamato SS Vina, дочерняя компания южнокорейской металлургической корпорации, продала свою линию по производству арматуры. 

Об этом местным СМИ сообщил источник, близкий к компании.  По его данным, Posco SS Vina решила сосредоточиться на производстве стальных профилей. 

Завод компании в Ba Ria Vung Tau имеет производственную мощность 1 млн т в год, включая стальные профили и арматуру. 

Японская Yamato Kogyo Group 13 декабря объявила о покупке 49% акций Posco SS Vina примерно за 100 млн долл., сообщив, что Posco SS Vina ушла с рынка арматуры.

После приобретения пакета акций Posco SS Vina будет переименовано в Posco Yamato Vina. Ранее компания полностью принадлежала Posco Specialty Steel из Южной Кореи. 

МинПром

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