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Posco прекращает выпуск арматуры во Вьетнаме
19.12.19 16:10
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Вьетнамская Posco Yamato SS Vina, дочерняя компания южнокорейской металлургической корпорации, продала свою линию по производству арматуры.
Об этом местным СМИ сообщил источник, близкий к компании. По его данным, Posco SS Vina решила сосредоточиться на производстве стальных профилей.
Завод компании в Ba Ria Vung Tau имеет производственную мощность 1 млн т в год, включая стальные профили и арматуру.
Японская Yamato Kogyo Group 13 декабря объявила о покупке 49% акций Posco SS Vina примерно за 100 млн долл., сообщив, что Posco SS Vina ушла с рынка арматуры.
После приобретения пакета акций Posco SS Vina будет переименовано в Posco Yamato Vina. Ранее компания полностью принадлежала Posco Specialty Steel из Южной Кореи.
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