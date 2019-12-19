Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина увеличила экспорт зерна на 35%

19.12.19 15:48
печать
размер текста:

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 18 декабря 2019 года экспортировала 28,38 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 34,6% больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины к настоящему времени страна экспортировала 14,3 млн тонн пшеницы, 10,1 млн тонн кукурузы, 3,7 млн тонн ячменя.

По состоянию на 18 декабря этого года также экспортировано 175,2 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 54,94 млн тонн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:45
Иностранцы будут следить за качеством дорог в Украине
17:12
SSAB теряет прибыль из-за забастовки в Финляндии
16:46
Австралийский экспорт руды снизился на 1%
16:10
Posco прекращает выпуск арматуры во Вьетнаме
15:19
В Минфине обещают профинансировать все защищенные статьи
14:57
Иранский стальной экспорт вырос на 15%
14:22
ИнГОК автоматизировал буровые работы
13:58
Власть в очередной раз спасовала перед евробляхерами
13:49
Китай поставил очередной рекорд по производству меди
13:17
Китай нарастил ноябрьскую добычу руды на 4%
13:06
Путин подтвердил заинтересованность в украинском транзите
12:52
Vale договорилась о совместном проекте в Китае
12:15
Voestalpine опять понизила прогноз прибыли
12:13
ПриватБанк инициировал новое судебное производство против бывших владельцев
11:34
В Японии ожидают замедления спроса на сталь
11:20
Чили ввела пошлины на стальные шары из Китая
10:54
Гончарук поручил заблокировать ряд бюджетных расходов
10:38
Alcoa решила ликвидировать глиноземный завод в Техасе
10:18
Китай освободил от доппошлин ряд американских товаров
09:48
SSAB Americas планирует перейти на безуглеродную выплавку стали
18.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!