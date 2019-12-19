Украина увеличила экспорт зерна на 35% Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 18 декабря 2019 года экспортировала 28,38 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 34,6% больше, чем на ту же дату прошлого МГ.



Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины к настоящему времени страна экспортировала 14,3 млн тонн пшеницы, 10,1 млн тонн кукурузы, 3,7 млн тонн ячменя.



По состоянию на 18 декабря этого года также экспортировано 175,2 тыс. тонн муки.



Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.



Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 54,94 млн тонн.



МинПром



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