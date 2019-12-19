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Иранский стальной экспорт вырос на 15%

19.12.19 14:57
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Крупнейшие иранские стальные производители за восьмой месяц по местному календарю до 21 ноября увеличили экспорт на 83%, до 673 772 т, по данным иранской организации развития и реконструкции горнодобывающей промышленности Imidro. 

В целом за 8 мес. иранского года экспорт стали вырос на 15%, до 4,72 млн т. Выплавка стали на крупных иранских заводах за отчетный месяц выросла на 6% в годовом исчислении, до 1,75 млн т, чугуна - на 13%, до 2,33 млн т. 

Производство железорудных окатышей увеличилось на 8%, до 3,38 млн т, железорудного концентрата - на 3%, до 3,93 млн т. В течение 8 мес. до 21 ноября иранское производство стали выросло на 5%, до 17,44 млн т, готового проката - на 7%, до 13,56 млн т. 

Объем производства окатышей не изменился и составил 27,74 млн т, тогда как выпуск железорудного концентрата вырос на 4%, до 31,5 млн т. 

МинПром

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