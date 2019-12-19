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ИнГОК автоматизировал буровые работы

19.12.19 14:22
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Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (г. Кривой рог, Днепропетровская обл.) автоматизировал буровые работы при помощи спутниковой системы навигации. 

Об этом говорится в сообщении группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие. Теперь проект бурения скважин разрабатывается с использованием спутниковых данных.

Координаты выводятся на монитор бортового компьютера и машинист без участия маркшейдера выставляет станок по данным проекта бурения.

При этом практически все данные процесса контролируются в режиме онлайн. Для нововведения специалисты комбината перевели данные из локальной системы навигации в международную систему координат. 

МинПром

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