ИнГОК автоматизировал буровые работы

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (г. Кривой рог, Днепропетровская обл.) автоматизировал буровые работы при помощи спутниковой системы навигации.

Об этом говорится в сообщении группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие. Теперь проект бурения скважин разрабатывается с использованием спутниковых данных.

Координаты выводятся на монитор бортового компьютера и машинист без участия маркшейдера выставляет станок по данным проекта бурения.



При этом практически все данные процесса контролируются в режиме онлайн. Для нововведения специалисты комбината перевели данные из локальной системы навигации в международную систему координат.

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