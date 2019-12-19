Власть в очередной раз спасовала перед евробляхерами Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект изменений в Таможенный кодекс № 2288, который откладывает до начала 2020 года штрафы до 170 тыс. грн за нерастаможенные вовремя авто на еврономерах, а также транспорт с превышением срока транзита - до этого времени в случае нарушения штраф будет составлять 8500 грн. "За" проголосовали 285 нардепов.



Согласно законопроекту с 22 августа до 21 декабря 2019 года не взимаются штрафы до 170 тыс. грн за такие нарушения, как опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на еврономерах.



Если транспорт (или другие товары) временно ввезли на территорию Украины и не успели вывезти в срок - повышенные штрафы также начнут действовать с начала 2020 года.



За перечисленные нарушения будут взимать штраф в размере 8500 грн.



Напомним, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобиля из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможке авто на еврономерах вступил в силу 25 ноября 2018 года.



Льготный период растаможивания "евроблях" закончился 22 февраля. С 24 мая те, кто вовремя не растаможил "евробляху", должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн. Но парламент отсрочил начало применения санкций на 90 дней, а потом еще раз - до 19 ноября.



В результате 22 августа начали действовать новые санкции, однако полицейские пока не выписывали штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.



МинПром



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