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Власть в очередной раз спасовала перед евробляхерами

19.12.19 13:58
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект изменений в Таможенный кодекс № 2288, который откладывает до начала 2020 года штрафы до 170 тыс. грн за нерастаможенные вовремя авто на еврономерах, а также транспорт с превышением срока транзита - до этого времени в случае нарушения штраф будет составлять 8500 грн. "За" проголосовали 285 нардепов.

Согласно законопроекту с 22 августа до 21 декабря 2019 года не взимаются штрафы до 170 тыс. грн за такие нарушения, как опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на еврономерах.

Если транспорт (или другие товары) временно ввезли на территорию Украины и не успели вывезти в срок - повышенные штрафы также начнут действовать с начала 2020 года.

За перечисленные нарушения будут взимать штраф в размере 8500 грн.

Напомним, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобиля из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможке авто на еврономерах вступил в силу 25 ноября 2018 года.

Льготный период растаможивания "евроблях" закончился 22 февраля. С 24 мая те, кто вовремя не растаможил "евробляху", должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн. Но парламент отсрочил начало применения санкций на 90 дней, а потом еще раз - до 19 ноября.

В результате 22 августа начали действовать новые санкции, однако полицейские пока не выписывали штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

МинПром

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