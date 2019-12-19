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Китай поставил очередной рекорд по производству меди

19.12.19 13:49 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Национального бюро статистики КНР, в ноябре производство рафинированной меди в стране достигло рекордного в истории объема — 909 тыс. т.

Это на 19,6% больше, чем в том же месяце прошлого года, и на 4,7% превышает прежний рекорд, поставленный в октябре.

Всего за 11 месяцев китайские компании произвели 8,88 млн т меди, что на 10,8% больше, чем в тот же период годичной давности. Ранее издание "Shanghai Metals Market" (SMM) отмечало, что в Китае выросло потребление данного металла.

Рекорды в ноябре 2019 г. были зарегистрированы и в других секторах китайской цветной металлургии. Так, по данным Национального бюро статистики, производство цинка прибавило 13,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигло двухлетнего максимума на отметке 594 тыс. т. А выплавка свинца установила новый абсолютный рекорд — 572 тыс. т, на 15,1% больше, чем в ноябре 2018 г.

МинПром

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