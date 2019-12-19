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Китай нарастил ноябрьскую добычу руды на 4%

19.12.19 13:17
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Объемы добычи железной руды всех сортов в Китае по итогам ноября возросли на 3,9% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 79,25 млн т. 

По данным Национального бюро статистики КНР, это самый высокий месячный результат в 2019 г. В целом за 11 мес. добыча железной руды в Китае повысилась на 6,3%, до 786,44 млн т. 

Напомним, общие запасы железной руды в 35 крупнейших портах Китая по данным на 13 декабря снизились на 170 тыс. т относительно предыдущей недели, до 113,33 млн т, по данным Главного таможенного управления КНР. 

Как сообщалось ранее, в середине декабря фьючерсные контракты на поставку железной руды в Китае выросли до самого высокого значения за более чем 4 мес. на фоне неопределенности в поставках по импорту, которая, как ожидается, появится в I кв. следующего года. 

МинПром

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