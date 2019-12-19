Китай нарастил ноябрьскую добычу руды на 4%

Объемы добычи железной руды всех сортов в Китае по итогам ноября возросли на 3,9% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 79,25 млн т.

По данным Национального бюро статистики КНР, это самый высокий месячный результат в 2019 г. В целом за 11 мес. добыча железной руды в Китае повысилась на 6,3%, до 786,44 млн т.

Напомним, общие запасы железной руды в 35 крупнейших портах Китая по данным на 13 декабря снизились на 170 тыс. т относительно предыдущей недели, до 113,33 млн т, по данным Главного таможенного управления КНР.

Как сообщалось ранее, в середине декабря фьючерсные контракты на поставку железной руды в Китае выросли до самого высокого значения за более чем 4 мес. на фоне неопределенности в поставках по импорту, которая, как ожидается, появится в I кв. следующего года.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...