|
Китай нарастил ноябрьскую добычу руды на 4%
19.12.19 13:17
печать
Объемы добычи железной руды всех сортов в Китае по итогам ноября возросли на 3,9% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 79,25 млн т.
По данным Национального бюро статистики КНР, это самый высокий месячный результат в 2019 г. В целом за 11 мес. добыча железной руды в Китае повысилась на 6,3%, до 786,44 млн т.
Напомним, общие запасы железной руды в 35 крупнейших портах Китая по данным на 13 декабря снизились на 170 тыс. т относительно предыдущей недели, до 113,33 млн т, по данным Главного таможенного управления КНР.
Как сообщалось ранее, в середине декабря фьючерсные контракты на поставку железной руды в Китае выросли до самого высокого значения за более чем 4 мес. на фоне неопределенности в поставках по импорту, которая, как ожидается, появится в I кв. следующего года.
Материалы по теме
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
18.12.19