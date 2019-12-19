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Путин подтвердил заинтересованность в украинском транзите

19.12.19 13:06 , Интерфакс-Украина
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Российская сторона заинтересована не только заключить транзитный договор с Киевом, но и исполнять его, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

"При этом хочу обратить ваше внимание на то, что мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт с тем, чтобы потом прекратить транзит. Нет. Мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим, это удобный маршрут", - сказал российский лидер.

"Но я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям. Мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике, как-то использовать это для влияния на ситуацию в самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и чтобы наши потребители в Европе были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями", - добавил он.

"Кстати, говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю, и для нас дороже. Но все-таки, в Центральную и Южную Европу - это тоже маршрут отработанный, хороший, мы готовы его сохранить", - подчеркнул В.Путин.

"И готовы были бы и поставлять в Украину газ со скидкой - 20-25%, это можно сделать. И тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить. А не повышать, как это запланировано у вас (это был ответ на вопрос украинского журналиста - Ред.) сейчас, с 1 января следующего года, все льготы, насколько я знаю, отменяются, средний уровень цены на газ будет за 300 долл. для всех категорий потребителей, включая физических лиц", - напомнил президент РФ.

МинПром

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