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Vale договорилась о совместном проекте в Китае

19.12.19 12:52
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Крупнейший в мире производитель железной руды, бразильская корпорация Vale подписала сервисное соглашение с китайской Ningbo Zhoushan Port Co Ltd. 

Договоренности предусматривают совместный запуск нового железорудного продукта GF88. Порт Ningbo Zhoushan будет предоставлять услуги для нового продукта Vale, включая измельчение и обработку, погрузку и хранение. 

Также Ningbo Zhoushan Port Co Ltd берет на себя строительство необходимых мощностей. Vale в сентябре заявила о начале производства высококачественного железорудного продукта GF88, полученного измельчением флагманской железорудной мелочи Carjas IOCJ Fe65. 

Отгрузки промышленных партий GF88 стартует в I кв. 2020 г. "Это новый продукт, созданный специально для новой эпохи Китая. Производство GF88 не требует топлива и воды, поэтому оно не будет генерировать хвосты и сточные воды", - отмечается в заявлении Vale. 

Корпорация ожидает, что в 2020 г. спрос Китая на железорудные окатыши и высококачественную руду будет вызван стремлением официального Пекина добиться прекращение смога, покрывающего промышленные города. 

МинПром

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