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ПриватБанк инициировал новое судебное производство против бывших владельцев

19.12.19 12:13
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ПриватБанк инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков, сумма иска составляет 600 млн долл. Об этом говорится в сообщении банка.

Кроме того сообщается, что ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление.

ПриватБанк также продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более 3 млрд долл. (включая проценты) в Высоком суде Англии и Уэльса.

"Независимый наблюдательный совет и правление банка, согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Мы продолжим действовать в наилучших интересах наших клиентов и других стейкхолдеров", – подчеркивается в заявлении ПриватБанка за подписью главы набсовета Шерона Иски и главы правления Петра Крумханзла.

МинПром

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