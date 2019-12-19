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Voestalpine опять понизила прогноз прибыли
19.12.19 12:15
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Крупнейший австрийский стальной производитель Voestalpine сократил прогноз доналоговой прибыли EBITDA на 7,7% по сравнению с предыдущим прогнозом, до 1,2 млрд евро по итогам 2019-2020 финансового года (завершится 31 марта).
Об этом говорится в сообщении компании. За последние 2 мес. компания дважды понижала ожидания годовой прибыли. Voestalpine в прошлом месяце прогнозировала на уровне 1,3 млрд евро.
Из-за неожиданно низкой эффективности бизнеса выплаты дивидендов в этом году будут на более низком уровне, отмечает Voestalpine.
Как сообщалось, Voestalpine ориентировалась на EBITDA в размере 1,56 млрд евро. Напомним, ранее Voestalpine решила временно закрыть свой завод Rotec в Криглахе из-за вялого спроса на рынке и прекратила продажи.
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