В Японии ожидают замедления спроса на сталь Производство стали в Японии, скорее всего, останется примерно на том же уровне в году, начиная с апреля 2020 года, по сравнению с этим финансовым годом, в котором ожидается падение производства, заявила Японская федерация железа и стали в четверг.



Ожидается, что в 2020 году внутренний спрос на сталь замедлится в ответ на повышение налога на потребление. Потребление стали в строительстве и обрабатывающей промышленность упадут ниже уровня прошлого года.



По мере замедления мировой экономики ожидается, что экспорт стали из Японии, упадет в 2019 году ниже уровня предыдущего года. Ожидается, что внешний спрос на сталь будет восстанавливаться в 2020 году и превысит экспорт в 2017 финансовом году.



Импорт стали будет на прежнем уровне. Производство стали в 2020 году, как ожидается, останется на прежнем уровне по сравнению с предыдущим годом.



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