Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Чили ввела пошлины на стальные шары из Китая

19.12.19 11:20
печать
размер текста:

Министерство финансов Чили ввело компенсационную пошлину на китайские стальные мелющие шары на уровне 8,2% сроком на 6 мес. 

Эта мера вводится против всех китайских поставщиков данной продукции. В мае власти Чили завершили антидемпинговое расследование по китайским мелющим шарам. 

Расследование было начато по обращению местного производителя данной продукции CAP Acero. Тогда была установлена пошлины в размере 5,6% на шары диаметром менее 4 дюймов китайской компании Hebei Goldpro New Material Technology на 1 год. 

Напомним, ранее чилийская комиссия по борьбе с ценовыми искажениями CNDP приняла решение не вводить антидемпинговые пошлины на импорт арматуры из Мексики.

CNDP в ходе расследования обнаружила, что в период обзора с 2012 по 2017 гг. объем арматурного импорта из Мексики сократился. на этом основании Комиссия отказалась вводить пошлины на данную продукцию.  

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
В августе Чили увеличило добычу меди
02.10.2019
Производство меди в Чили в августе, по данным официальной статистики, достигло 517,9 тыс. т, что стало наивысшим показателем с начала текущего года и на 11,1% превысило результат аналогичного периода годичной давности.
Британцы расширяют производство меди в Чили
09.09.2019
Компания Mantos Copper получила 250 млн долл. для расширения производительности и продления срока эксплуатации медного рудника Mantos Blancos на севере Чили.
Чилийский выпуск меди снизился на 3%
07.08.2019
Производство рафинированной меди в Чили за июнь снизилось на 3,6% относительно мая, до 474,74 тыс. т, вследствие забастовки на руднике Chuquicamata. Относительно итогов июня 2018 г. показатель сократился на 0,9%.
Teck Resources собрала 2,5 млрд долл. на проект в Чили
05.06.2019
Канадская компания Teck Resources завершила привлечение финансирования на 2,5 млрд долл. для II стадии медного проекта Quebrada Blanca (QB2) в Чили.
Квартальный экспорт меди из Чили упал на 9%
10.05.2019
Чилийский экспорт медного концентрата в I кв. вырос на 28,7% год к году, до 906,3 тыс. т, по данным Chilean Copper Commission.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:15
Voestalpine опять понизила прогноз прибыли
12:13
ПриватБанк инициировал новое судебное производство против бывших владельцев
11:34
В Японии ожидают замедления спроса на сталь
10:54
Гончарук поручил заблокировать выплату ряда бюджетных расходов
10:38
Alcoa решила ликвидировать глиноземный завод в Техасе
10:18
Китай освободил от доппошлин ряд американских товаров
09:48
SSAB Americas планирует перейти на безуглеродную выплавку стали
09:18
Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа
08:59
Украина сможет пройти зиму даже при отсутствии газового транзита
08:46
ТМК и ЧТПЗ получили контроль над ярцевским ЛПЗ
08:02
Китай увеличил выпуск арматуры на 18,5%
18.12.19
17:44
Гончарук подкинул денег госшахтам
17:21
Ноябрьские автопродажи в ЕС выросли на 5%
16:48
Китайцы решили не отказываться от British Steel
16:05
Нафтогаз уверен в новом контракте с Газпромом
15:39
Северсталь построит собственную ЛЭП для ЧерМК
15:29
Украина договорилась с Румынией о реверсе газа
14:46
Новый ГОК Норникеля получил все разрешения для работы
13:58
Российского бизнесмена подозревают в контрабандных поставках нефти в Украину
13:34
Запорожсталь признана лидером экоинвестиций
17.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!