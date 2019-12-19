Чили ввела пошлины на стальные шары из Китая

Министерство финансов Чили ввело компенсационную пошлину на китайские стальные мелющие шары на уровне 8,2% сроком на 6 мес.

Эта мера вводится против всех китайских поставщиков данной продукции. В мае власти Чили завершили антидемпинговое расследование по китайским мелющим шарам.

Расследование было начато по обращению местного производителя данной продукции CAP Acero. Тогда была установлена пошлины в размере 5,6% на шары диаметром менее 4 дюймов китайской компании Hebei Goldpro New Material Technology на 1 год.

Напомним, ранее чилийская комиссия по борьбе с ценовыми искажениями CNDP приняла решение не вводить антидемпинговые пошлины на импорт арматуры из Мексики.



CNDP в ходе расследования обнаружила, что в период обзора с 2012 по 2017 гг. объем арматурного импорта из Мексики сократился. на этом основании Комиссия отказалась вводить пошлины на данную продукцию.

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