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Alcoa решила ликвидировать глиноземный завод в Техасе

19.12.19 10:38 , Металлоснабжение с сбыт
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Американская корпорация Alcoa приняла решение об окончательной ликвидации остановленного в июне 2016 г. глиноземного завода Point Comfort в штате Техас проектной мощностью 2,3 млн. т в год.

Оборудование будет полностью демонтировано, цеха снесены, а земельный участок рекультивирован для дальнейшего использования в других целях. Стоимость всех мероприятий оценивается в 175 млн долл.

В октябре текущего года Alcoa сообщила, что рассматривает возможность продажи или закрытия 27% своих мощностей по производству глинозема, что соответствует около 4 млн. т в год, с целью снижения расходов и повышения эффективности бизнеса.

Кроме того, по данным австралийских СМИ, британская группа GFG Alliance проявила интерес к приобретению у Alcoa алюминиевого завода Portland в Австралии. Ранее американская корпорация угрожала закрыть его из-за завышенных тарифов на электроэнергию.

МинПром

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