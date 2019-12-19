Китай освободил от доппошлин ряд американских товаров Пекин утвердил первую часть второго списка американских товаров, не облагаемых дополнительными пошлинами. Мера вступит в силу 26 декабря и будет действовать год.



"С одобрения Государственного совета комитет по тарифам и сборам завершил рассмотрение первой партии второго списка товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении некоторых американских товаров",— говорится в заявлении Министерства финансов КНР.



Какие именно товары включены в список, не уточняется.



Напомним, в середине декабря Пекин и Вашингтон достигли договоренности о торговом перемирии. Первую часть сделки планируется подписать в январе 2020 года. Также Пекин отложил введение новых пошлин на импорт из США, запланированное на 15 декабря.



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