SSAB Americas планирует перейти на безуглеродную выплавку стали Компания SSAB Americas, американское подразделение шведской металлургической группы SSAB, сообщила, что планирует перейти на выплавку стали без использования углеводородного топлива с 2026 г., став первым таким производителем в США. Ранее SSAB анонсировала такую инициативу в отношении своих европейских предприятий.



В настоящее время компания выплавляет сталь на заводах SSAB Iowa и SSAB Alabama из металлолома, используя практически на 100% вторичное сырье. В дальнейшем компания планирует добавлять в шихту восстановленное железо, полученное в Швеции по разрабатываемой SSAB и ее партнерами технологии Hybrit, в которой вместо природного газа будет использоваться водород.



Кроме того, к 2022 г. компания рассчитывает перевести свой завод в штате Айова, выпускающий толстолистовую сталь, на исключительно возобновляемые источники энергии. Для этого SSAB намерена подписать соглашения с рядом ветроэлектростанций в Айове.



Как заявил президент SSAB Americas Чак Шмитт, конечная цель компании заключается в выстраивании всей производственной цепочки от получения сырья до производства готовой продукции без использования углеводородного топлива.



МинПром



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