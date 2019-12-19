Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Конгрессмены голосовали по двум статьям обвинения.
По первому пункту — злоупотребление властью — они согласились с обвинением и выступили за импичмент. За проголосовали 230 человек, против — 197.
По второму пункту — препятствование расследованию Конгресса — они также проголосовали за. За выступили 229 человек, против — 198.
Напомним, процедуру импичмента президента в США запустили в конце сентября. Поводом стала полученная от анонимного осведомителя информация о попытках давления Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Комитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства утвердил обе статьи по делу об импичменте президента.