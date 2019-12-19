Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина сможет пройти зиму даже при отсутствии газового транзита

19.12.19 08:59 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд куб. м, прогнозирует генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", – сказал он в ходе отчета о реализации плана анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в Киеве в среду.

Макогон подчеркнул, что новый оператор сможет с 1 января обеспечить работу ГТС в случае отсутствия транзита и, помимо накопления больших запасов, для этого была проделана большая работа еще до анбандлинга на уровне "Укртрансгаза", в том числе реконструкция газоперекачивающих станций и линейной части.

Как сообщалось, Украина с 1 ноября по 14 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 9,3%, или на 2,02 млрд куб. м, – до 19,77 млрд куб. м.

Отбор из ПХГ Украины, в частности 14 декабря, составил 66,3 млн куб. м при импорте 10 млн куб. м и внутренней добыче 56,5 млн куб. м.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:15
Voestalpine опять понизила прогноз прибыли
12:13
ПриватБанк инициировал новое судебное производство против бывших владельцев
11:34
В Японии ожидают замедления спроса на сталь
11:20
Чили ввела пошлины на стальные шары из Китая
10:54
Гончарук поручил заблокировать выплату ряда бюджетных расходов
10:38
Alcoa решила ликвидировать глиноземный завод в Техасе
10:18
Китай освободил от доппошлин ряд американских товаров
09:48
SSAB Americas планирует перейти на безуглеродную выплавку стали
09:18
Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа
08:46
ТМК и ЧТПЗ получили контроль над ярцевским ЛПЗ
08:02
Китай увеличил выпуск арматуры на 18,5%
18.12.19
17:44
Гончарук подкинул денег госшахтам
17:21
Ноябрьские автопродажи в ЕС выросли на 5%
16:48
Китайцы решили не отказываться от British Steel
16:05
Нафтогаз уверен в новом контракте с Газпромом
15:39
Северсталь построит собственную ЛЭП для ЧерМК
15:29
Украина договорилась с Румынией о реверсе газа
14:46
Новый ГОК Норникеля получил все разрешения для работы
13:58
Российского бизнесмена подозревают в контрабандных поставках нефти в Украину
13:34
Запорожсталь признана лидером экоинвестиций
17.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!