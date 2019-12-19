ТМК и ЧТПЗ получили контроль над ярцевским ЛПЗ

Структуры, связанные с ТМК и ЧТПЗ, получили контроль над электрометаллургическим заводом в Смоленской области, который был потенциальной площадкой Загорского трубного завода (ЗТЗ) для проекта по выпуску бесшовных труб. Об этом пишет газета "Комерсант".
Электрометаллургический Литейно-прокатный завод (ЛПЗ) в Ярцево Смоленской области перешел под контроль структур, имевших или имеющих отношение к ТМК Дмитрия Пумпянского и ЧТПЗ Андрея Комарова. Это косвенно следует из сообщения "СПАРК-Интерфакс" от 17 декабря, по которому АО "Первоуральский трубопрокатный завод", входящее в ЧТПЗ, стало залогодержателем блокпакета владеющего ЛПЗ ООО "Парус".
ЛПЗ рассматривался Загорским трубным заводом Дениса Сафина как площадка для масштабного проекта по выпуску бесшовных труб, применяемых в нефтегазовой отрасли, в объеме 400–450 тыс. тонн в год. ВТБ выделяет под этот проект кредит в 35 млрд руб.
Д.Сафин заявлял, что проект позволит ЗТЗ стать "еще одним крупным производителем бесшовных труб" в России. В октябре компания начала поиск площадки, источники издания сообщали об интересе ЗТЗ к мощностям ЛПЗ, а Д.Сафин зарегистрировал ООО "Ярцевский металлургический завод".