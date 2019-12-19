Китай увеличил выпуск арматуры на 18,5% За ноябрь 2019 года китайские металлургические предприятия выпустили 22,408 млн. тонн арматуры, что составило 21,5% от общего производства готового проката в стране.



Рост объёмов в годовом соотношении - 17,7%. По сравнению с октябрём показатели улучшились на 2%, сообщает Mysteel со ссылкой на данные национального департамента статистики КНР.



В течение января-ноября производство арматуры выросло к аналогичному периоду 2018 года на 18,5%.



Производство стальной катанки в Китае за ноябрь достигло уровня в 13.52 млн. тонн, что на 3,1% больше в годовом сопоставлении. Производство холоднокатаного плоского проката выросло на 6,7% до 2,95 млн. тонн. Горячекатаных рулонов за ноябрь было изготовлено 11,924 млн. тонн - на 1,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем.



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