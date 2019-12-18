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Гончарук подкинул денег госшахтам

18.12.19 17:44
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Кабинет министров Украины выделил 322,6 млн грн. на зарплату работникам угольных госшахт. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале. 

По его словам, указанная сумма выделена для выплаты зарплаты шахтерам. Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что шахтеры требуют погасить долги по зарплате, которые до января достигнут 1 млрд грн. 

Напомним, в середине ноября Министерство финансов Украины выделило 1 млрд грн. на погашение долгов по зарплате работникам государственных угольных шахт. 

Ранее в середине июля Кабинет министров Украины дополнительно выделил из госбюджета 1 млрд грн. на дотации украинским госшахтам и выплату зарплат их работникам.  

МинПром

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