Гончарук подкинул денег госшахтам

Кабинет министров Украины выделил 322,6 млн грн. на зарплату работникам угольных госшахт. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

По его словам, указанная сумма выделена для выплаты зарплаты шахтерам. Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что шахтеры требуют погасить долги по зарплате, которые до января достигнут 1 млрд грн.

Напомним, в середине ноября Министерство финансов Украины выделило 1 млрд грн. на погашение долгов по зарплате работникам государственных угольных шахт.

Ранее в середине июля Кабинет министров Украины дополнительно выделил из госбюджета 1 млрд грн. на дотации украинским госшахтам и выплату зарплат их работникам.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...