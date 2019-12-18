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Ноябрьские автопродажи в ЕС выросли на 5%
18.12.19 17:21
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Продажи новых легковых авто в ЕС за ноябрь повысились на 4,9% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 1,1 млн ед., по данным ассоциации европейских производителей автомобилей.
Основные европейские рынки продемонстрировали рост: в Германии – на 9,7%, в Испании – на 2,3%, в Италии – на 2,2%, во Франция – на 0,7%. Исключением стала Великобритания, где за отчетный период продажи новых легковых авто снизились на 1,3%.
По объемам продаж в натуральном выражении первое место сохранила Германия - 299 127 авто. На втором месте Франция – 172 731 авто, в Великобритании – 156 621 авто.
VW Group за ноябрь увеличила продажи на рынках ЕС на 13,4%, до 301 524 авто. На втором месте PSA Group с ростом продаж на 7,2%, до 171 932 авто. Третий результат у Renault Group – 119 998 шт., с приростом на 4,3%.
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