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Ноябрьские автопродажи в ЕС выросли на 5%

18.12.19 17:21
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Продажи новых легковых авто в ЕС за ноябрь повысились на 4,9% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 1,1 млн ед., по данным ассоциации европейских производителей автомобилей. 

Основные европейские рынки продемонстрировали рост: в Германии – на 9,7%, в Испании – на 2,3%, в Италии – на 2,2%, во Франция – на 0,7%. Исключением стала Великобритания, где за отчетный период продажи новых легковых авто снизились на 1,3%. 

По объемам продаж в натуральном выражении первое место сохранила Германия - 299 127 авто. На втором месте Франция – 172 731 авто, в Великобритании – 156 621 авто.

VW Group за ноябрь увеличила продажи на рынках ЕС на 13,4%, до 301 524 авто. На втором месте PSA Group с ростом продаж на 7,2%, до 171 932 авто. Третий результат у Renault Group – 119 998 шт., с приростом на 4,3%. 

МинПром

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