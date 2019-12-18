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Китайцы решили не отказываться от British Steel

18.12.19 16:48
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Китайская Jingye Group не отказывается от покупки British Steel, несмотря на несоблюдение ряда предварительных условий правительством Великобритании. 

Об этом сообщил пресс-секретарь Jingye. По его словам, сделка продвигается хорошо и направлена на сохранение тысяч рабочих мест в Сканторпе, где расположен меткомбинат British Steel. 

"После соглашения, подписанного 10 ноября Jingye Group, соответствующие органы продолжают добиваться прогресса в обеспечении необходимых разрешений для завершения сделки, и мы по-прежнему уверены, что они будут достигнуты в Новом году", – сказал спикер китайской компании. 

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, что продажа заводов British Steel китайской группе Jingye была близка к краху. 

По данным СМИ, представители Jingye Group были в ярости, когда выяснилось, что французский завод British Steel продается отдельно от остальной компании. На выводе металлопрокатного завода Ascoval за рамки сделки настаивало правительство Франции, угрожавшее в противном случае заблокировать сделку. 

МинПром

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