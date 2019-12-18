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Китайцы решили не отказываться от British Steel
18.12.19 16:48
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Китайская Jingye Group не отказывается от покупки British Steel, несмотря на несоблюдение ряда предварительных условий правительством Великобритании.
Об этом сообщил пресс-секретарь Jingye. По его словам, сделка продвигается хорошо и направлена на сохранение тысяч рабочих мест в Сканторпе, где расположен меткомбинат British Steel.
"После соглашения, подписанного 10 ноября Jingye Group, соответствующие органы продолжают добиваться прогресса в обеспечении необходимых разрешений для завершения сделки, и мы по-прежнему уверены, что они будут достигнуты в Новом году", – сказал спикер китайской компании.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, что продажа заводов British Steel китайской группе Jingye была близка к краху.
По данным СМИ, представители Jingye Group были в ярости, когда выяснилось, что французский завод British Steel продается отдельно от остальной компании. На выводе металлопрокатного завода Ascoval за рамки сделки настаивало правительство Франции, угрожавшее в противном случае заблокировать сделку.
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