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Нафтогаз уверен в новом контракте с Газпромом
18.12.19 16:05
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Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года, остается по-прежнему большой. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Вместе с тем он выразил уверенность, что новый контракт с российским госконцерном ОАО "Газпром" все равно может быть подписан.
"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", – сказал он.
А.Коболев уточнил, что если Сенат США сегодня утвердит санкции против участников строительства российского обходного газопровода "Северный поток-2", а президент США быстро их подпишет, это повысит шансы на подписание украинско-российского контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего.
Он подчеркнул, что долгосрочное прекращение транзита, которое, в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах, как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.
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