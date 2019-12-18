Нафтогаз уверен в новом контракте с Газпромом

Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года, остается по-прежнему большой. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Вместе с тем он выразил уверенность, что новый контракт с российским госконцерном ОАО "Газпром" все равно может быть подписан.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", – сказал он.

А.Коболев уточнил, что если Сенат США сегодня утвердит санкции против участников строительства российского обходного газопровода "Северный поток-2", а президент США быстро их подпишет, это повысит шансы на подписание украинско-российского контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего.

Он подчеркнул, что долгосрочное прекращение транзита, которое, в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах, как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

МинПром

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