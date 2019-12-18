Северсталь построит собственную ЛЭП для ЧерМК

Группа "Северсталь" строит на промплощадке Череповецкого металлургического комбината высоковольтную линию электропередач 110 кВ стоимостью 1,5 млрд руб.

Поставщиком основного оборудования для энергопроекта выступила шведская компания АВВ, в эксплуатацию запущена первая высоковольтная линия, которая связала главные понизительные подстанции ЧерМК – №1 и №2.

На ГПП установили оборудование 110 кВ, 15 опор и проложили 1,8 км линий электропередач. Сейчас продолжается монтаж переключательного пункта и установка опор по линиям от ТЭЦ-ПВС до ГПП-1-4, запуск которых намечен в 2020 г.

Проект планируется завершить в декабре 2020 г. Он стартовал в начале текущего года и призван обеспечить передачу электроэнергии от собственных генерирующих источников к производственным мощностям ЧерМК. Ранее эту услугу компания закупала на рынке.

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