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Северсталь построит собственную ЛЭП для ЧерМК
18.12.19 15:39
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Группа "Северсталь" строит на промплощадке Череповецкого металлургического комбината высоковольтную линию электропередач 110 кВ стоимостью 1,5 млрд руб.
Поставщиком основного оборудования для энергопроекта выступила шведская компания АВВ, в эксплуатацию запущена первая высоковольтная линия, которая связала главные понизительные подстанции ЧерМК – №1 и №2.
На ГПП установили оборудование 110 кВ, 15 опор и проложили 1,8 км линий электропередач. Сейчас продолжается монтаж переключательного пункта и установка опор по линиям от ТЭЦ-ПВС до ГПП-1-4, запуск которых намечен в 2020 г.
Проект планируется завершить в декабре 2020 г. Он стартовал в начале текущего года и призван обеспечить передачу электроэнергии от собственных генерирующих источников к производственным мощностям ЧерМК. Ранее эту услугу компания закупала на рынке.
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