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Украина договорилась с Румынией о реверсе газа

18.12.19 15:29
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Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме в Украину и далее в направлении Молдовы. Об этом сообщает в среду украинская компания.

"Сегодня "Оператор ГТС Украины" и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор", — сказано в сообщении.

Ранее условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована контрактом по транзиту газа между компаниями "Нафтогаз Украины" и "Газпром" от 2009 года, отметила компания.

"По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам", — пояснили в компании.

МинПром

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