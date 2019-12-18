Украина договорилась с Румынией о реверсе газа Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме в Украину и далее в направлении Молдовы. Об этом сообщает в среду украинская компания.



"Сегодня "Оператор ГТС Украины" и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор", — сказано в сообщении.



Ранее условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована контрактом по транзиту газа между компаниями "Нафтогаз Украины" и "Газпром" от 2009 года, отметила компания.



"По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам", — пояснили в компании.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



