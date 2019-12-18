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Новый ГОК Норникеля получил все разрешения для работы
18.12.19 14:46
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Быстринский ГОК, входящий в объединение "Норильский никель", получил необходимые документы для ввода в эксплуатацию.
Федеральное агентство по недропользованию РФ выдало разрешение на ввод по всем 45 этапам строительства, которые насчитывают свыше 250 производственных объектов.
Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ подтвердила соответствие построенных зданий и сооружений проектной документации и строительным нормам и выдала заключение о соответствии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию свидетельствует о наличии необходимого перечня документов, включая правоустанавливающие документы на землю, схемы инженерных сетей, технический план БТИ и пр.
Среди крупнейших объектов Быстринского ГОКа — обогатительная фабрика, карьеры, административно-бытовые комплексы, объекты энерго-, тепло- и водоснабжения, очистные сооружения, а также хвостохранилище и ЦРММ.
Строительство Быстринского ГОКа началось в 2013 г., в октябре 2017 г. приступили к пусконаладочным работам. В 2013 г. ГОК получил положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство комбината как единого объекта.
В 2017 году проектная документация комбината снова прошла государственную экспертизу: с появлением новых, более современных образцов горной техники и изменением технологий отработки карьеров в проект вносились корректировки. Была составлена программа равномерного планирования ресурсов и поэтапного ввода объектов комбината в эксплуатацию.
Комбинат обогащает руду Быстринского месторождения золота, меди и железа. Ежегодно на Быстринском ГОКе планируется переработка около 10 млн т руды. Выход комбината на проектную мощность ожидается в 2020 г.
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