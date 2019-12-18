Российского бизнесмена подозревают в контрабандных поставках нефти в Украину

Сегодня в рамках расследования уголовного дела о контрабанде проходят обыски в структурах российского бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Об обысках сообщил источник издания в силовых ведомствах. Они проводятся в рамках расследования уголовного дела по ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).
Уголовное дело было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию на 2 млрд руб. в обход таможенных платежей. Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга АО "ФортеИнвест", руководителем которого является С.Гуцериев — сын М.Гуцериева.
По данным источников издания, делу решили дать ход, после того как СЭБ ФСБ была получена информация о том, что из Турции нефть могла попадать в Украину.
По информации издания, пока подозреваемых и обвиняемых в деле нет, нет и задержанных в ходе обысков.