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Запорожсталь признана лидером экоинвестиций
18.12.19 13:34
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Комбинат "Запорожсталь" признан победителем в номинации "Лидер экоинвестиций" всеукраинского рейтинга "Экотрансформация-2019".
Всеукраинский бизнес-форум "Экотрансформация-2019" состоялся в Киеве 16 декабря и собрал представителей предприятий и компаний, внедряющих в производство проекты снижения негативного влияния на окружающую среду.
"Запорожсталь" получила высшую награду в номинации "Лидер экоинвестиций-2019" за реализацию инвестиционной программы экологической модернизации производства за последние 7 лет.
Комбинат с 2012 г. инвестировал в экологическую модернизацию производства порядка 11 млрд грн. "зеленых" инвестиций.
"Запорожсталь" полностью модернизовала аглофабрику, оснастив каждую из 6 агломашин комбината современными рукавными фильтрами и системой онлайн-мониторинга выбросов отходящих газов и пыли.
Это решение позволило сократить выбросы пыли на 90%, серы – на 50%. Также 3 из 4 доменных печей в процессе комплексных реконструкций получили эффективные аспирационные установки, которые обеспечивают очистку отходящих газов от пыли до 20 мг/куб. м.
Кроме того, единственная в Украине высокотехнологичная линия травления холодного проката теперь работает полностью замкнутым циклом, что исключает сброс от прокатного передела нейтрализованных вод в Днепр.
Также комбинат построил новые вентилляторные градирни, позволяющие снизить забор и сброс вод в Днепр и обеспечивающие оборотный цикл предприятия охлажденной водой.
Новый комплекс по перехвату ливневых вод "Запорожстали", запущенный в эксплуатацию в 2019 г., позволяет сократить сброс 5 млн куб. м сточных вод, которые ранее сбрасывались в Днепр, и направлять их обратно в производство.
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19.11.2019
Металлургический комбинат "Запорожсталь" успешно прошел второй надзорный аудит Интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов менеджмента качества ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2015, и первый надзорный аудит системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 45001:2018. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
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