Запорожсталь признана лидером экоинвестиций

Комбинат "Запорожсталь" признан победителем в номинации "Лидер экоинвестиций" всеукраинского рейтинга "Экотрансформация-2019".

Всеукраинский бизнес-форум "Экотрансформация-2019" состоялся в Киеве 16 декабря и собрал представителей предприятий и компаний, внедряющих в производство проекты снижения негативного влияния на окружающую среду.

"Запорожсталь" получила высшую награду в номинации "Лидер экоинвестиций-2019" за реализацию инвестиционной программы экологической модернизации производства за последние 7 лет.

Комбинат с 2012 г. инвестировал в экологическую модернизацию производства порядка 11 млрд грн. "зеленых" инвестиций.

"Запорожсталь" полностью модернизовала аглофабрику, оснастив каждую из 6 агломашин комбината современными рукавными фильтрами и системой онлайн-мониторинга выбросов отходящих газов и пыли.

Это решение позволило сократить выбросы пыли на 90%, серы – на 50%. Также 3 из 4 доменных печей в процессе комплексных реконструкций получили эффективные аспирационные установки, которые обеспечивают очистку отходящих газов от пыли до 20 мг/куб. м.

Кроме того, единственная в Украине высокотехнологичная линия травления холодного проката теперь работает полностью замкнутым циклом, что исключает сброс от прокатного передела нейтрализованных вод в Днепр.

Также комбинат построил новые вентилляторные градирни, позволяющие снизить забор и сброс вод в Днепр и обеспечивающие оборотный цикл предприятия охлажденной водой.

Новый комплекс по перехвату ливневых вод "Запорожстали", запущенный в эксплуатацию в 2019 г., позволяет сократить сброс 5 млн куб. м сточных вод, которые ранее сбрасывались в Днепр, и направлять их обратно в производство.

МинПром

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