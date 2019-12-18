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Минюст США согласовал сделку по продаже IPSCO Tubulars

18.12.19 13:24
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Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке IPSCO Tubulars, Inc. компанией Tenaris у ТМК. Об этом говорится в сообщении ТМК,

Договор купли-продажи акций IPSCO Tubulars Inc. был подписан 22 марта 2019 года между ТМК и 100%-ней дочерней компанией Tenaris. ТМК ожидает, что сделка по продаже IPSCO Tubulars будет завершена в самое ближайшее время.

О продаже IPSCO Tubulars итальянской Tenaris за 1,2 млрд долл. стало известно в марте, закрытие сделки ожидается в IV квартале 2019 года. IPSCO имеет мощности в США и Канаде.

После закрытия сделки ТМК планирует пересмотреть свою дивидендную политику, согласно которой компания выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО для того, чтобы сделать ее "более стабильной и предсказуемой".

МинПром

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