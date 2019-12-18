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За 10 лет из страны уехали 10 млн украинцев

18.12.19 12:59
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Почти четыре миллиона украинцев эмигрировали из Украины, начиная с 2010 года. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По словам минстра, миграция носит ярко выраженный циклический характер, но "постоянный тренд — вверх". Исключение составил лишь 2014 год, вероятно, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.

"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу", — добавил Д.Дубилет.

МинПром

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