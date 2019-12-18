За 10 лет из страны уехали 10 млн украинцев Почти четыре миллиона украинцев эмигрировали из Украины, начиная с 2010 года. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.



По словам минстра, миграция носит ярко выраженный циклический характер, но "постоянный тренд — вверх". Исключение составил лишь 2014 год, вероятно, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.



"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше — в Европу", — добавил Д.Дубилет.



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