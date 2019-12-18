Зеленский предложил снизить норму концентрации земли в 20 раз

Президент Владимир Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тыс. гектаров до 10 тыс. гектаров. Об этом он сообщил во время встречи с фермерами на Киевщине в среду, передает "Экономическая правда".
"С самого начала внесли 200 тыс. га, это очень много, в комитет пришла цифра 20 тыс., тоже много?" — спросил президент у фермеров.
После того как уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что от 1 до 10 тыс га в с/х формируется 3/4 аграрного ВВП страны, В.Зеленский поддержал новую цифру.
"До 10 тыс. нормально? Давайте от 1 до 10 тыс. рассматривать на комитете, уменьшим цифру. 50 тыс., 20 тыс. было — уберем", — резюмировал В.Зеленский.
Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тыс. гектаров, что в четыре раза ниже, чем в законопроекте № 2178-10, принятом в первом чтении.