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Оператор ГТС Украины получил одобрение ЕС

18.12.19 12:03
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Вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины ГТСО отделен от НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства. 

Об этом говорится в опубликованном заключении секретариата Энергетического сообщества ЕС. Секретариат согласовал сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" как оператора газотранспортной системы страны. 

В документе отмечается, что Министерство финансов Украины предоставило ГТСО так называемые права экономического управления транспортными активами, которые позволяют компании использовать и эксплуатировать государственную газотранспортную систему. 

В результате этих транзакций ГТСО приступит к работе как независимый системный оператор с 1 января 2020 г. 

"Сегодняшнее позитивное заключение, по сути, является следствием недавнего принятия Верховной Радой закона о разделении. На основании этого закона вертикально интегрированная группа "Нафтогаза" передала акции ГТСО холдинговой компании "Магистральные газопроводы Украины", контролируемой Министерством финансов", — говорится в сообщении секретариата Энергосообщества ЕС. 

Окончательное подтверждение сертификации ГТСО со стороны украинского регулятора — Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг, будет принято после вступления в силу соглашений о покупке акций и правами на экономическое управление оператором от АО "Укртрансгаз" к ПАО "Магистральные газопроводы Украины". 

МинПром

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