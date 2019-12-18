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Нацбанк оценил, что будет с банками при новом кризисе

18.12.19 11:51
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Общая потребность 18 банков в капитале по неблагоприятному стресс-тесту составляет 73,8 млрд грн., из них 45,8 млрд грн. потребуются для двух госбанков. 

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном Национальным банком Украины. Отмечается, что кредитный риск может существенно вырасти в условиях кризиса. 

Негативный эффект всех факторов для банковской системы приводит к уменьшению достаточности капитала на 7,5%, отмечается в отчете. 

Ранее проведенное Нацбанком в 2019 г. стресс-тестирование показало, что в системе остаются несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. 

МинПром

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