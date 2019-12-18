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Укрзализныця "оптимизирует" маршруты в угоду российскому транзиту

18.12.19 11:30
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Полтавский ГОК (ПГОК) компании Ferrexpo направил письмо главе правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову в связи с ситуацией, сложившейся на станции Золотнишино Южной железной дороги, которая занята гружеными вагонами.

Так, по состоянию на 16 декабря 2019 года по станциям Одесской и Южной железной дороги накопилось 1958 загруженных железорудными окатышами собственных вагонов ЧАО "Полтавский ГОК" назначением ст. Черноморская и Береговая. Из них 1482 вагона находятся на Южной жд из-за непринятия Одесской ( из них "брошенных" вагонов – 689). По Одесской железной дороге находится 159 "брошенных" вагонов.

При этом ООО "ТИС-Руда" и МТП "Пивденный" ежедневно передают заявку на прием составов, в т.ч. и "брошенных".Особое непонимание вызывает тот факт, что вагоны с железорудным сырьем расставлены в противоположную от Одесской жд сторону, 530 вагонов стоят "брошенными" по станциям Полтавской и Сумской дирекций "Укрзализныци". Это приводит к увеличению пробега собственного вагона на 40%, а "брошенные" составы поддаются разукомпектованию.

В связи с этим ПГОК оказался в очень сложном положении и на грани вынужденной остановки производства по причине отсутствия свободных путей. "Нам непонятна позиция "Укрзализныци" касательно разрешения на российский транзит, когда отечественный производитель несет прямые убытки по вине перевозчика", – отметил заместитель председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК" Дмитрий Спатарь.

В связи с выше изложенным предприятие просит Е.Кравцова как можно скорее разобраться в ситуации, помочь найти выход из критического положения, в котором оказалось ЧАО "Полтавский ГОК" из-за "Укрзализныци", и принять все срочные меры для своевременного предоставления маршрутов под разгрузку на ООО "ТИС-Руда" и МТП "Пивденный" в соответствии с их заявками.

Как сообщалось, в начале декабря представители профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины обратились к правительству с требованием принять срочные меры для ликвидации коллапса на железной дороге.

Представители отечественного ГМК потребовали от правительства поставить задачу менеджменту "Укрзализныци" в течение декабря 2019 года – февраля 2020 года обеспечить отгрузку и своевременную доставку в морские порты не менее 2,7 млн тонн в месяц экспортной железорудной продукции, а также прекратить неправомерную практику "УЗ" по обеспечению перевозок грузов на особых условиях с так называемыми "нитками графика" до момента полной стабилизации ситуации в организации железнодорожных перевозок.

МинПром

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