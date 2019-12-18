Укрзализныця "оптимизирует" маршруты в угоду российскому транзиту Полтавский ГОК (ПГОК) компании Ferrexpo направил письмо главе правления АО "Укрзализныця" Евгению Кравцову в связи с ситуацией, сложившейся на станции Золотнишино Южной железной дороги, которая занята гружеными вагонами.



Так, по состоянию на 16 декабря 2019 года по станциям Одесской и Южной железной дороги накопилось 1958 загруженных железорудными окатышами собственных вагонов ЧАО "Полтавский ГОК" назначением ст. Черноморская и Береговая. Из них 1482 вагона находятся на Южной жд из-за непринятия Одесской ( из них "брошенных" вагонов – 689). По Одесской железной дороге находится 159 "брошенных" вагонов.



При этом ООО "ТИС-Руда" и МТП "Пивденный" ежедневно передают заявку на прием составов, в т.ч. и "брошенных".Особое непонимание вызывает тот факт, что вагоны с железорудным сырьем расставлены в противоположную от Одесской жд сторону, 530 вагонов стоят "брошенными" по станциям Полтавской и Сумской дирекций "Укрзализныци". Это приводит к увеличению пробега собственного вагона на 40%, а "брошенные" составы поддаются разукомпектованию.



В связи с этим ПГОК оказался в очень сложном положении и на грани вынужденной остановки производства по причине отсутствия свободных путей. "Нам непонятна позиция "Укрзализныци" касательно разрешения на российский транзит, когда отечественный производитель несет прямые убытки по вине перевозчика", – отметил заместитель председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК" Дмитрий Спатарь.



В связи с выше изложенным предприятие просит Е.Кравцова как можно скорее разобраться в ситуации, помочь найти выход из критического положения, в котором оказалось ЧАО "Полтавский ГОК" из-за "Укрзализныци", и принять все срочные меры для своевременного предоставления маршрутов под разгрузку на ООО "ТИС-Руда" и МТП "Пивденный" в соответствии с их заявками.



Как сообщалось, в начале декабря представители профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины обратились к правительству с требованием принять срочные меры для ликвидации коллапса на железной дороге.



Представители отечественного ГМК потребовали от правительства поставить задачу менеджменту "Укрзализныци" в течение декабря 2019 года – февраля 2020 года обеспечить отгрузку и своевременную доставку в морские порты не менее 2,7 млн тонн в месяц экспортной железорудной продукции, а также прекратить неправомерную практику "УЗ" по обеспечению перевозок грузов на особых условиях с так называемыми "нитками графика" до момента полной стабилизации ситуации в организации железнодорожных перевозок.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



