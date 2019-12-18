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Из-за посредника Evraz не получил разрешение на экспорт через Украину

18.12.19 10:52
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Компания Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова обратилась к заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило с жалобой на то, что ей не согласовали заявки о перевозке российского угля в Европу через Украину, сообщает РБК. Издание ознакомилось с копией письма за подписью директора по логистике Evraz Кирилла Пикалова от 13 декабря.

"Evraz срывает контракты на поставку угольной продукции предприятиям, находящимся в странах Европы, с риском получения (металлургической компанией — Ред.) финансовой ответственности",— говорится в письме К.Пикалова, который попросил разъяснить причины отказа в согласовании заявок на поставки угля в Европу.

По словам источников РБК, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что правительство РФ назначило единственным экспедитором при транзите угля с 1 декабря через территорию Украины компанию "Белказтранс Украина", у которой пока нет договора с "Украинской железной дорогой". Эту информацию подтвердил генеральный директор Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко. Из письма К.Пикалова не ясно, предлагала ли Evraz поставлять уголь через этого посредника.

На прошлой неделе стало известно, что разрешение на поставку более 600 тыс. тонн коксующегося и энергетического угля из России в Украину в декабре получила зарегистрированная в Эстонии компания NT Marine, входящая в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья (с ним связана и "Белказтранс Украина"). Пока что украинские предприятия не покупали уголь у NT Marine, источники РБК утверждают, что они ждут результатов первых очных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшихся в Париже 9 декабря. Предприятия надеются на нормализацию отношений между странами — это позволит закупать уголь из РФ без посредников.

МинПром

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