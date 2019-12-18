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Минторг США наказал вьетнамских прокатчиков

18.12.19 10:50
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Министерство торговли США установило антидемпигновые пошлины на вьетнамский прокат с антикоррозионным покрытием и холоднокатаный рулонный прокат на уровне до 456%, если в производстве данной продукции использовался подкат из Тайваня и Южной Кореи. 

По мнению чиновников, тайваньская и южнокорейская продукция подвергается во Вьетнаме лишь незначительной доработке, под которой понимаются холодная прокатка и нанесение покрытий, а затем реэкспортируется в США в обход пошлин на холоднокатаные рулоны и оцинкованную сталь из Южной Кореи и Тайваня. 

По данным Минторга США, поставки данных видов стальной продукции из Вьетнама резко увеличились после 2016 г. В 2017 г. в США были введены антидемпинговые пошлины на холоднокатаные рулоны и прокат с антикоррозионным покрытием из Вьетнама, если для их изготовления использовался китайский подкат. 

Теперь безопасными для вьетнамских прокатчиков остаются закупки подката в Японии, Индии или России, отмечает издание Металлоснабжение и сбыт. Антидемпинговые пошлины на холоднокатаный рулонный прокат и оцинкованный прокат из Тайваня и Южной Кореи были введены в США с 2016 г.

МинПром

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