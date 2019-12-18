За 9 месяцев Ferrexpo инвестировала 4,5 млрд грн. в развитие ГОКов Группа Ferrexpo по результатам 9 месяцев 2019 года вложила свыше 4,5 млрд грн (более 172,2 млн долл.) в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В частности, в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа инвестировано свыше 3 млрд 33 млн грн. (более 115 млн долл.), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов – свыше 1 млрд 481 млн грн. (более 57,2 млн долл.).



Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 580,1 млн грн. (более 22 млн долл.) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 1 млрд 793 млн грн. (более 68 млн. долл.); компоненты на сумму свыше 659,3 млн грн. (более 25 млн долл.).



Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.



Как отмечается в сообщении, в 2019 году группа Ferrexpo продолжает следовать плану по инвестициям в соответствии с утверждённой Советом Директоров инвестпрограммой. В рамках данной программы группа сотрудничает с компаниями: Atlas Copco/Epiroc (Швеция) – буровые станки, Metso (Финляндия, США) – дробильное оборудование, Zeppelin (США) – горная техника, Wenco (США) – ПО для горной техники, Komatsu (Япония) и Caterpillar (США) – большегрузные авто, Liebherr (Германия) – крановое и дробильное оборудование, ABB (Швеция) – электрооборудование и оборудование контрольно-измерительных приборов и др. компаниями. ЕГОК и БГОК также направили инвестиции на покупку 400 железнодорожных полувагонов у Крюковского вагоностроительного завода.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo – крупнейший производитель и экспортер окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.



Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 г. Компания произвела 10,6 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



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