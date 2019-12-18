ЕС покритиковал Украину за запрет экспорта леса-кругляка

В Евросоюзе заявили о нарушении Украиной соглашений, касающихся торговли. Об этом пишет издание Европейская правда.
На вопросе леса-кругляка ЕС остановился подробнее, подчеркнув, что предлагал Украине приемлемые, по мнению европейских чиновников, пути выхода из кризиса — "конкретные предложения, касающиеся сохранения лесов", однако Киев не откликнулся на эти предложения.
"Еще один торговый барьер — это нехватка возмещения НДС для экспортеров соевых бобов и семян, и это до сих пор не решено", — говорится в ежегодном отчете о выполнении Соглашения об ассоциации.
Также ЕС выступил с критикой действий Киева в сфере защиты интеллектуальной собственности, где Брюссель констатирует "ограниченный прогресс". "Многие законопроекты, представленные правительством как часть пакета реформ в сфере интеллектуальной собственности, содержат проблематичные положения, которые правительство должно пересмотреть", — говорится в отчете.