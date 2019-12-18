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В США назвали запоздалым решение по Севпотоку-2

18.12.19 08:58
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У США почти нет рычагов влияния на Россию и Германию для того, чтобы помешать завершению реализации проекта "Северный поток-2", пишет Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США.

По их словам, Вашингтон признает "провал многолетних усилий", направленных на предотвращение строительства газопровода, который Штаты считают угрозой европейской безопасности.

Как заявил на условиях анонимности один из собеседников агентства, законопроект с санкциями "слишком запоздал, чтобы оказать какое-либо влияние" на газопровод, строительство которого практически завершено. По его словам, вместо этого власти США попытаются создать препятствия для реализации других российских энергетических проектов.

Bloomberg называет такую позицию "редкой уступкой" со стороны властей США: создание помех для газопровода было одним из приоритетов администрации Трампа.

Поправки о санкциях в отношении "Северного потока-2" содержатся в тексте законопроекта о бюджете Пентагона на 2020 год. Накануне документ одобрил американский сенат. Он подразумевает, что ограничительные меры будут введены против иностранных компаний, которые предоставляют суда для строительства газопровода. Санкции также предусмотрены для "Турецкого потока".

Как ранее сообщала газета Bild, президент США может подписать закон не позднее пятницы, 20 декабря. Санкции вступят в силу стразу после этого.

МинПром

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