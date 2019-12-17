Thyssenkrupp хочет стать поставщиком для Tesla

Крупнейший в Германии стальной производитель, концерн Thyssenkrupp надеется выиграть контракты на поставки металлопродукции для завода, который автокорпорация Tesla планирует построить недалеко от Берлина.

Об этом сообщил СМИ член правления Thyssenkrupp Клаус Кейсберг. По его словам, компания ведет переговоры о предоставлении определенных услуг и поставок металлопроката.

Глава компании Tesla Илон Маск объявил несколько недель назад, что создаст завод по производству электромобилей в регионе Грюнхайде.

Строительство гигафабрики Tesla должно начаться уже весной 2020 г. Ожидается, что с 2021 г. с конвейера сойдет 100 тыс. автомобилей. С этого момента они будут все больше конкурировать с автопроизводителями в Германии, которые вынуждены фокусировать внимание на этом сегменте авторынка.

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