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Fitch прогнозирует негативный 2020 год для металлургов ЕС

17.12.19 17:09
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Сдержанный рост мирового спроса на сталь и увеличение предложения, связанные с более ранними инвестициями в мощности, продолжат оказывать давление на отрасль в 2020 г. 

Об этом говорится в опубликованном обзоре агентства Fitch Ratings. Отмечается, что металлургические компании продолжили инвестировать в увеличение мощностей и устранение устаревших активов в 2017–2018 гг. 

Эти обновления мощностей были начаты до того, как торговая напряженность между Китаем и США начала влиять на глобальный экономический рост в начале 2019 г. Однако, поскольку экономические условия ухудшились в 2019 г., расширение предложения теперь опережает рост спроса на сталь. 

Многие производители увеличили экспорт для поддержания производства и противодействия слабому внутреннему спросу. Но страны, которые обычно являются чистыми импортерами, в том числе США и некоторые страны Юго-Восточной Азии, расширили производство и также испытывают слабые потребительские настроения и более низкий экономический рост. 

Нисходящие риски связаны с геополитической напряженностью и политической неопределенностью в некоторых странах, а также с прогрессивными экологическими реформами в Китае, совпавшими с управляемым замедлением амбиций роста. 

"Хотя мы ожидаем умеренного восстановления в ближайшие 12 мес., влияние, которое уже наблюдалось на загрузку производственных мощностей и маржу, особенно в Европе, и постоянные риски снижения, привело к негативному прогнозу сектора", – отмечают в Fitch. 

Прибыль от производства стали остается низкой и производители в некоторых регионах в настоящее время оценивают варианты сокращения мощностей. Это проще в регионах с достаточной мощностью электродуговых печей (например, в Северной Америке), поскольку там ниже затраты, связанные с переводом производства на холостой ход – по сравнению с доменным производством. 

Fitch Ratings ожидают, что основные отрасли потребления стали в Западной Европе будут оставаться под давлением в 2020 г. В автомобильном секторе, скорее всего, будет наблюдаться снижение продаж новых авто с минимальными однозначными числами из-за структурных изменений, включая неопределенные темпы внедрения электромобилей и циклический характер спроса. 

"Однако мы ожидаем увеличения спроса в строительстве и машиностроении. Мы прогнозируем общий рост спроса примерно на 1%, что является улучшением по сравнению с 4% -ным снижением, прогнозируемым в 2019 г. Торговая напряженность и неопределенность с Brexit усиливают риски снижения. Подъем может исходить от фискальных стимулов", – подчеркивают в агентстве. 

Полная реализация сокращения поставок стали в Европу на 6% к концу 2019 г. (объявлено и частично выполнено) может помочь сбалансировать рынок, полагают в Fitch. 

"В результате временного сокращения мощностей и снижения цен на сырье мы ожидаем, что маржа стали в среднем в 2020 г. улучшится по сравнению с минимальными показателями за 2П19. Тем не менее цены на парниковые выбросы значительно выросли в 2018-2019 гг. и стали важной статьей в структуре затрат производителей стали в ЕС. В результате маржа EBITDA, согласно прогнозам, будет отрицательной в 2020 г. для производства, не покрытого бесплатными квотами на выброс CO2", – отмечает в обзоре. 

МинПром

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