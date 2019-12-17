НТМК модернизирует выпуск рельсов

Итальянский производитель оборудования Danieli проведет модернизацию рельсобалочного стана на Нижнетагильском металлургическом комбинате группы "Евраз".

Модернизацию стана планируется завершить в 2022 г. Мощность стана после реконструкции увеличится с 800 тыс. т до 950 тыс. т в год. Длина раскатного поля возрастет до 108 м. Сумма контракта на поставку оборудования составит 80 млн евро.

Модернизация позволит расширить сортамент и начать выпуск U-образных шпунтов шириной до 600 мм, двутавров высотой 130-600 мм и шириной до 300 мм, железнодорожных рельсов по европейским стандартам (длиной до 25 м), крановых рельсов, несимметричных L-образных полособульбов высотой 270-600 мм.

"После реконструкции мы сможем дополнительно получить на стане 280 тыс. т балки и 50 тыс. т шпунта. Такой металлопрокат сейчас востребован на рынке, а экспертиза и уверенные позиции комбината позволяют рассчитывать на успешный сбыт продукции", – заявил генеральный директор Евраз НТМК Алексей Кушнарев.

МинПром

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