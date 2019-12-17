Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Ноябрьская выплавка стали в Китае выросла на 4%

17.12.19 16:08
печать
размер текста:

Металлургические предприятия Китая в ноябре увеличили стальную выплавку на 4% по сравнению с тем же периодом 2018 г., до 80,29 млн т, по данным Национального бюро статистики КНР. 

Среднесуточное производство составило 2,676 млн т, на 1,7% больше, чем октябре. Всего за 11 мес. стальная выплавка повысилась на 7%, до 904,18 млн т. 

Напомним, по итогам 2019 г. китайские металлургические предприятия должны выплавить рекордные 988 млн т стали, но в 2020 г. показатели снизятся до 981 млн т, по прогнозу China Metallurgical Industry Planning&Research Institute. 

Как сообщалось ранее, в ноябре китайские производители экспортировали 4,6 млн т готового стального проката. Сокращение объемов к предыдущему месяцу составило 4,2%, в годовом сопоставлении – 13,6%. 

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
В Китае выросли цены на руду
11.12.2019
Во вторник фьючерсы на железную руду в Китае выросли до самого высокого значения за более чем четыре месяца на фоне неопределенности поставок, которая, как ожидается, появится в первом квартале следующего года.
В Китае снижаются запасы рулонного проката
03.12.2019
Запасы стального горячекатаного рулонного проката на торговых площадках Китая по состоянию на 28 ноября снизились на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей, до 1,74 млн т, по данным информационно-аналитического агентства Shanghai Metals Market Information&Technology Co., Ltd.
В Китае выросла суточная выплавка стали
26.11.2019
Среднесуточная выплавка сырой стали у 96 крупных и средних металлургических компаний Китая 1-10 ноября повысилась на 1,07% по сравнению с предыдущей декадой (21-31 октября), до 1,99 млн т.
Запасы арматуры в Китае продолжают снижаться
25.11.2019
Запасы стальной арматуры на площадках у производителей по состоянию на 21 ноября уменьшились на 7,2% по сравнению с показателем неделей ранее, до 1,91 млн т, по данным консалтингового агентства SMM.
Цены на сталь в Китае выросли до максимума за семь недель
18.11.2019
Фьючерсные цены на арматуру и горячекатаный рулон в Китае подскочили до максимума за семь недель в понедельник на фоне повышения маржи стали крупнейшего в мире производителя строительных и производственных материалов.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:46
Новый ГОК Норникеля получил все разрешения для работы
13:58
Российского бизнесмена подозревают в контрабандных поставках нефти в Украину
13:34
Запорожсталь признана лидером экоинвестиций
13:24
Минюст США согласовал сделку по продаже IPSCO Tubulars
12:59
За 10 лет из страны уехали 10 млн украинцев
12:37
Зеленский предложил снизить норму концентрации земли в 20 раз
12:03
Оператор ГТС Украины получил одобрение ЕС
11:51
Нацбанк оценил, что будет с банками при новом кризисе
11:30
Укрзализныця "оптимизирует" маршруты в угоду российскому транзиту
11:28
Fiat Chrysler и PSA подписали соглашение о слиянии
10:52
Из-за посредника Evraz не получил разрешение на экспорт через Украину
10:50
Минторг США наказал вьетнамских прокатчиков
10:21
За 9 месяцев Ferrexpo инвестировала 4,5 млрд грн. в развитие ГОКов
09:57
СБУ против продажи египетских активов Нафтогаза
09:33
Индийские производители алюминия требуют увеличения пошлин
09:24
ЕС покритиковал Украину за запрет экспорта леса-кругляка
08:58
В США назвали запоздалым решение по Севпотоку-2
08:04
На мировом рынке никеля зафиксирован дефицит в 40 тыс. тонн
17.12.19
17:51
Thyssenkrupp хочет стать поставщиком для Tesla
17:09
Fitch прогнозирует негативный 2020 год для металлургов ЕС
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!