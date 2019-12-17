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Ноябрьская выплавка стали в Китае выросла на 4%
17.12.19 16:08
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Металлургические предприятия Китая в ноябре увеличили стальную выплавку на 4% по сравнению с тем же периодом 2018 г., до 80,29 млн т, по данным Национального бюро статистики КНР.
Среднесуточное производство составило 2,676 млн т, на 1,7% больше, чем октябре. Всего за 11 мес. стальная выплавка повысилась на 7%, до 904,18 млн т.
Напомним, по итогам 2019 г. китайские металлургические предприятия должны выплавить рекордные 988 млн т стали, но в 2020 г. показатели снизятся до 981 млн т, по прогнозу China Metallurgical Industry Planning&Research Institute.
Как сообщалось ранее, в ноябре китайские производители экспортировали 4,6 млн т готового стального проката. Сокращение объемов к предыдущему месяцу составило 4,2%, в годовом сопоставлении – 13,6%.
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