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Жеваго будет собирать грузовики в Нигерии
17.12.19 15:46
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Холдинг "АвтоКрАЗ", крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в Украине, и нигерийская компания Proforce Ltd. подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
Об этом говорится в сообщении АвтоКрАЗа. Стороны договорились о совместной сборке военных и гражданских грузовиков КрАЗ в Нигерии.
Долгосрочное сотрудничество предусматривает производство большегрузных автомобилей под брендом KRAZ-Proforce. Proforce Ltd. является поставщиком решений в сфере обороны.
АвтоКрАЗ – украинский производитель грузовой техники. На заводе выпускаются 33 базовые модели и 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники. Предприятие контролирует бизнесмен Константин Жеваго.
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Шевченковский районный суд Киева 1 октября принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн. в пользу Национального банка Украины (НБУ) в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, говорится в сообщении НБУ.
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