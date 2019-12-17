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Жеваго будет собирать грузовики в Нигерии

17.12.19 15:46
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Холдинг "АвтоКрАЗ", крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в Украине, и нигерийская компания Proforce Ltd. подписали соглашение о стратегическом партнерстве. 

Об этом говорится в сообщении АвтоКрАЗа. Стороны договорились о совместной сборке военных и гражданских грузовиков КрАЗ в Нигерии. 

Долгосрочное сотрудничество предусматривает производство большегрузных автомобилей под брендом KRAZ-Proforce. Proforce Ltd. является поставщиком решений в сфере обороны. 

АвтоКрАЗ – украинский производитель грузовой техники. На заводе выпускаются 33 базовые модели и 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники. Предприятие контролирует бизнесмен Константин Жеваго. 

МинПром

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