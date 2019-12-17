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Всемирный банк дал негативный прогноз для Украины

17.12.19 14:47
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Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Украины в IV кв. 2019 г., а также в 2020 г. Об этом сообщила экономист Всемирного банка Анастасия Головач в интервью РБК-Украина. 

Она отметила, что по результатам первых 9 мес. года рост экономики составил 3,9%, однако динамика ключевых отраслей украинской экономики не выглядит оптимистично. 

"В IV кв. 2019 г. украинская экономика может продемонстрировать определенное замедление", – сказала А.Головач. По ее мнению, те факторы, которые повлияли на высокий рост экономики в трех кварталах 2019 г., могут оказаться краткосрочными. 

"Украина вряд ли сможет получить хороший урожай три года подряд. В финансовом секторе в следующем году будет уже более высокая база сравнения и темпы роста, скорее всего, будут ниже. А рост, основанный на внутреннем потреблении, в принципе не является устойчивым", – сказала она. 

МинПром

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