Общий долг Метинвеста с начала года сократился на 3% По состоянию на 30 сентября 2019 года общий долг группы "Метинвест" сократился на 3% с начала года и составил 2,656 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Сокращение произошло в результате планового погашения части линии предэкспортного финансирования и отложенного вознаграждения за приобретение 24,77% в шахтоуправлении "Покровское".



"Стратегия финансирования "Метинвеста" предполагает использование кредитных линий под покупку оборудования, выданных на реализацию инвестиционных проектов. Так, за 9 месяцев 2019 года для этих целей было привлечено более 50 млн долл. в рамках нескольких кредитных линий. Крупнейшей из них стала кредитная линия на сумму 34,4 млн евро под гарантии ЭКА сроком на 9 лет для финансирования реконструкции ЛПЦ-1700 на ММКИ, что составило приблизительно одну треть от общей стоимости проекта", – говорится в сообщении.



По состоянию на 30 сентября 2019 года объем денежных средств и их эквивалентов составил 198 млн долл. (-29% с начала года), чистый долг – 2,458 млрд долл. (без изменений с начала года), а соотношение чистого долга и EBITDA – 1,4х (+0,4х с начала года).



В октябре 2019 года, после окончания отчетного периода, "Метинвест" осуществил дебютный выпуск еврооблигаций в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму 500 млн долл. со ставкой 7,75% годовых и продленный 5-летний транш на сумму 300 млн евро со ставкой 5,625% годовых. Как отмечается, это позволило группе продлить на 6,5 года срок погашения 440 млн долл. еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году и снизить риски рефинансирования.



"Чистые поступления от данной сделки составили 350 млн долл. и обеспечили группе финансовую гибкость в условиях ниспадающего ценового цикла по стали. Так, "Метинвест" досрочно погасил 75 млн долл. по синдицированному кредиту, после чего общая сумма задолженности по данной линии была снижена до 406 млн долл., что обеспечило отсутствие погашений до апреля 2020 года", – говорится в сообщении.

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Компания также подчеркивает, что в сентябре, в день, когда "Метинвест" объявил о запуске транзакции по еврооблигациям, кредитные рейтинговые агентства Fitch и S&P повысили кредитный рейтинг группы до уровней BB– и B соответственно с прогнозом "стабильный". На сегодняшний день рейтинг Fitch на два уровня выше украинского суверенного рейтинга, а рейтинг S&P – на одном уровне с ним. В ноябре, после окончания отчетного периода, рейтинговое агентство Moody's изменило свой прогноз по корпоративному кредитному рейтингу "Метинвеста" на "положительный", подтвердив рейтинг на уровне B3, который является потолком для долгосрочных облигаций Украины в иностранной валюте.



МинПром



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