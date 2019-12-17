Метинвест увеличил капитальные инвестиции на 24% За 9 месяцев 2019 года капитальные инвестиции группы "Метинвест" увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 770 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Доля стратегических проектов в общем объеме инвестиций составила 35% за 9 месяцев 2019 года (39% за 9 месяцев 2018 года).



В частности, группа продолжила проведение плановых ремонтов производственных мощностей, на которые направили 65% капитальных инвестиций (61% за 9 месяцев 2018 года). На фоне увеличения капитальных инвестиций Горнодобывающего сегмента на 69% распределение затрат между Металлургическим и Горнодобывающим сегментами изменилось на 48% и 49% за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 63% и 36% годом ранее. Корпоративные накладные расходы составили 3% от объема инвестиций за 9 месяцев 2019 года (1% за 9 месяцев 2018 года).



Ключевым стратегическим проектом на МК "Азовсталь" был капитальный ремонт доменной печи №3 с одновременным строительством мощностей по вдуванию ПУТ, который завершился в июне. В марте на Мариупольском меткомбинате им. Ильича была официально запущена новая МНЛЗ №4. Группа также завершила масштабную реконструкцию ЛПЦ-1700 на ММКИ, который произвел первые рулоны в ноябре; испытания оборудования продолжаются.



Ключевые стратегические проекты предприятий по производству железорудной продукции включали строительство карьерной циклично-поточной технологии на Северном ГОКе и Ингулецком ГОКе; модернизацию обжиговых машин OK-306 и Lurgi 278-A на Северном ГОКе; а также реконструкцию обогатительных мощностей для производства окатышей ПВЖ на Северном ГОКе.



Группа также продвинулась в реализации экологических проектов на ключевых активах, самым крупным из которых является реконструкция аглофабрики ММКИ.



МинПром



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