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ГОК Мечела нарастил производство

17.12.19 14:15
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Коршуновский ГОК (входит в группу "Мечел") в ноябре увеличил производство железорудного концентрата на 12% относительно ноября 2018 г., до 201 тыс. т, по данным предприятия. 

Произведенная продукция отгружена в основном на Челябинский металлургический комбинат, входящий в группу "Мечел". 

Добыча руды и объем вскрышных работ повысились на 28% и 4% соответственно. Положительная динамика показателей наблюдается на обоих объектах предприятия: на Коршуновском карьере и на Рудногорском руднике. 

За последние 4 мес. инвестиции в восстановление оборудования составили более 200 млн руб. Это дает свои результаты, отметил управляющий директор ПАО "КГОК" Михаил Мажукин. 

"Помимо новых БелАЗов, увеличивать производственные показатели помогает ремонтно-восстановительная программа, которая направлена на сокращение поломок техники и времени ее простоя", – сказал он. 

МинПром

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