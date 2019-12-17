За 9 месяцев Метинвест сократил показатель EBITDA на 39% За 9 месяцев 2019 года группа "Метинвест" сократила показатель EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%, до 1,234 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Это было в основном обусловлено снижением показателя EBITDA Металлургического сегмента на 1,085 млрд долл. При этом показатель EBITDA Горнодобывающего сегмента вырос на 271 млн долл., а корпоративные накладные расходы и элиминации сократились на 33 млн. долл.", – говорится в сообщении.



В компании объяснили снижение показателя EBITDA снижением средней цены реализации на металлопродукциюи ростом затрат. В частности, расходы компании на сырье и материалы увеличились на 215 млн долл., затраты на персонал выросли на 156 млн долл., расходы на транспортировку – на 61 млн долл., прочие затраты – на 92 млн долл. Компания также отмечает отрицательный эффект от укрепления курса гривны по отношению к американскому доллару на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (36 млн долл.).



Данные факторы были частично компенсированы ростом средней цены реализации железорудной продукции, увеличением объема продаж железорудной и металлопродукции, а также снижением затрат на энергоносители на 20 млн долл. главным образом из-за снижения цен на природный газ на 23% и пылеугольное топливо (ПУТ) на 11%.



За 9 месяцев 2019 года рентабельность по консолидированному показателю EBITDA снизилась на 7 пп по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15%. Маржа по EBITDA Металлургического сегмента упала на 14 пп – до 1%, а Горнодобывающего сегмента выросла на 8 пп – до 45%.



Также сообщается, что за 9 месяцев 2019 года консолидированная выручка "Метинвеста" снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8,490 млрд долл. – главным образом из-за снижения цен реализации металлопродукции, которые следовали за глобальными бенчмарками, а также снижения объема перепродаж.



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